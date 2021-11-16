Ділянка на вул. Джона Леннона, на якій планують збудувати 9-поверхівку

НУ «Львівська політехніка» планує збудувати житлову 9-поверхівку для своїх працівників. Будинок на 72 квартири за кошти забудовника збудують на вул. Джона Леннона, що в районі вул. Щурата.

Земельну ділянку площею 0,14 га під будівництво житла для працівників Львівської політехніки депутати Львівської міськради виділили ще у 2014 році. Однак тоді Міністерство освіти заборонило університету будувати на вул. Джона Леннона житло, оскільки виш може займатися будівництвом лише гуртожитків чи службового житла.

«Цього року ми вирішили знову повернутися до цього питання. Спочатку створили ініціативну групу з членів житлово-будівельного кооперативу, який заснували у 2014 році, однак зрозуміли, що доречніше започаткувати інвестиційну програму, знайшовши забудовника (це будівельна компанія EuroCity Development), з яким кожен член кооперативу укладе особистий договір», – розповів очільник профкому працівників університету Роман Колодій.

Проектно-кошторисну документацію університет сподівається виготовити за власний рахунок. Працівники зможуть придбати житло попередньо за 600 доларів США за м2. Для цього необхідно звернутися з заявою до профкому університету. Насамперед, заяви очікують від тих, хто перебуває на обліку на державній чи кооперативній житлових чергах, а також на проживання у 6-му гуртожитку.

Як повідомили у прес-службі університету, у 9-поверхівці буде 72 квартири, по вісім на кожному поверсі – п’ять однокімнатних, дві двокімнатних і одна трикімнатна. Поруч із будинком розташують паркінг на 15 автомобілів.

Наразі університет узгоджує дозвільні документи з МОН, після чого укладе договір із інвестором. За розрахунками будівельної компанії, будівництво триватиме до двох років.

Девелоперська компанія EuroCity Development займається будівництвом житлових будинків у Чернівцях, Києві, Житомирі та Винниках.