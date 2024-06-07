На мапу нанесли всі проблемні будівництва, розташовані на території Львівської міської громади

Львівська міська рада нанесла на інтерактивну онлайн-мапу незаконні та сумнівні забудови, розташовані в межах міської громади. Переглянути карту із деталями про проблеми з будівництвом можна на сайті ЛМР.

На мапі позначені 18 об’єктів, які будуються або з порушеннями, або їх будівництво заморожене через внутрішній корпоративний конфлікт. Мапа містить інформацію про проблемні забудови і пояснення до них. Місто застерігає від купівлі тут квартир на позначених об’єктах, допоки забудовник не вирішить проблеми з їх будівництвом.

«Ми вирішили зробити окрему карту незаконних та, скажімо, спірних забудов, щоб мешканці повністю володіли інформацією про те, де можна купляти, а де не можна. Ми попереджаємо, що ті забудови, які позначені на цій карті є сумнівні і купляти там щось є небезпечно. Це не означає, що ця карта є статична і не буде змінюватися. Ми навпаки працюємо з тими об’єктами, щоб вивести будівництво з цього переліку, бо це потрібно людям», – пояснив заступник міського голови з питань містобудування Любомир Зубач.

Після відновлення будівництва, об’єкти можуть забрати з мапи. Тож мешканцям Львова та охочим придбати житло у місті радять перед купівлею нерухомості ознайомитися з картою.

Нагадаємо, ZAXID.NET на основі інформації від Львівської міськради та Асоціації західноукраїнських забудовників публікував перелік компаній з сумнівною репутацією, що мають проблеми з будівництвом ЖК на території Львівської громади. Переглянути інформацію про них можна у матеріалі ZAXID.NET «Будуємо з порушеннями. Дорого».