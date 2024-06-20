Україна опустилась на дві сходинки в рейтингу ФІФА

Збірна України опустилася на дві позиції в оновленому рейтингу ФІФА і тепер посідає у ньому 24-ту сходинку.

Після публікації попереднього реєстру на початку квітня команда Сергія Реброва провела чотири гри: три товариські матчі – з Німеччиною (0:0), Польщею (1:3) та Молдовою (4:0), а також одну на Євро-2024, поступившись Румунії (0:3). Як наслідок, Україна опустилася на дві сходинки, пропустивши вперед Корею та Австралію.

У топ-10 відбулися лише дві зміни – Хорватія випередила Італію, а Бразилія обійшла Англію. Очолює рейтинг Аргентина, на другому місці Франція, а Бельгія, з якою українцям грати на Євро-2024, розташувалася на третій сходинці. Цікаво, що Росія, яку УЄФА та ФІФА усунули від міжнародних турнірів через війну в Україні, піднялася з 35-го на 33-й рядок.

Світовий рейтинг збірних ФІФА:

1. Аргентина — 1860.14 очок

2. Франція — 1837.47

3. Бельгія — 1797.98

4. Бразилія — 1791.85 (+1)

5. Англія — 1787.88 (-1)

6. Португалія — 1747.04

7. Нідерланди — 1746.66

8. Іспанія — 1729.92

9. Хорватія — 1728.3

10. Італія — 1724.37

…

24. Україна — 1565.37 (-2)

Нагадаємо, попереду у збірної України ще мінімум два матчі на чемпіонаті Європи – проти Словаччини (21 червня) і Бельгії (26 червня). Після першого туру підопічні Сергія Реброва йдуть у турнірній таблиці групи Е останніми. Також без очок перебувають і бельгійці. Лідирують у квартеті Румунія та Словаччина – у обох команд по 3 бали.