Україна опустилась на дві сходинки в рейтингу ФІФА після поразки від Румунії на Євро-2024
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Збірна України опустилася на дві позиції в оновленому рейтингу ФІФА і тепер посідає у ньому 24-ту сходинку.
Після публікації попереднього реєстру на початку квітня команда Сергія Реброва провела чотири гри: три товариські матчі – з Німеччиною (0:0), Польщею (1:3) та Молдовою (4:0), а також одну на Євро-2024, поступившись Румунії (0:3). Як наслідок, Україна опустилася на дві сходинки, пропустивши вперед Корею та Австралію.
У топ-10 відбулися лише дві зміни – Хорватія випередила Італію, а Бразилія обійшла Англію. Очолює рейтинг Аргентина, на другому місці Франція, а Бельгія, з якою українцям грати на Євро-2024, розташувалася на третій сходинці. Цікаво, що Росія, яку УЄФА та ФІФА усунули від міжнародних турнірів через війну в Україні, піднялася з 35-го на 33-й рядок.
Світовий рейтинг збірних ФІФА:
- 1. Аргентина — 1860.14 очок
- 2. Франція — 1837.47
- 3. Бельгія — 1797.98
- 4. Бразилія — 1791.85 (+1)
- 5. Англія — 1787.88 (-1)
- 6. Португалія — 1747.04
- 7. Нідерланди — 1746.66
- 8. Іспанія — 1729.92
- 9. Хорватія — 1728.3
- 10. Італія — 1724.37
…
- 24. Україна — 1565.37 (-2)
Нагадаємо, попереду у збірної України ще мінімум два матчі на чемпіонаті Європи – проти Словаччини (21 червня) і Бельгії (26 червня). Після першого туру підопічні Сергія Реброва йдуть у турнірній таблиці групи Е останніми. Також без очок перебувають і бельгійці. Лідирують у квартеті Румунія та Словаччина – у обох команд по 3 бали.