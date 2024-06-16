Фінал Євро-2024 відбудеться 14 липня о 22:00

На Чемпіонаті Європи з футболу 2024 зіграні перші матчі у 4 групах. Турнір розпочався 14 червня з розгромної перемоги господарів, збірної Німеччини, над збірною Шотландії – 5:1. Також у групі А, де перебувають ці дві команди, перемогу над Угорщиною здобула Швейцарія з рахунком 3:1.

У групі В з перемог стартували збірна Іспанії та чинні чемпіони – збірна Італії, які перемогли Хорватію (3:0) та Албанію (2:1) відповідно.

У групі С Словенія та Данія зіграли внічию – 1:1, натомість Англія мінімально обіграла Сербію – 1:0. У поки що єдиному матчі групи D Нідерланди перемогли Польщу – 2:1.

Матчі в групах E, де перебуває збірна України, та F ще не стартували.

Турнірна таблиця після перших трьох днів Євро-2024:

Де дивитися матчі Євро-2024

Усі матчі чемпіонату транслює сервіс Megogo – для перегляду потрібно мати платну підписку. «Суспільне» є співтранслятором змагань, і буде безкоштовно показувати на регіональних телеканалах частину матчів, зокрема, всі матчі збірної України, чвертьфінали, півфінали, фінал, половину групового етапу та половину матчів 1/8 фіналу.