14 червня у Німеччині стартував Чемпіонат Європи з футболу 2024. У матчі-відкритті збірна Німеччини здобула свою найбільшу перемогу в ЧЄ, розгромивши збірну Шотландії з рахунком 5:1.

У суботу, 15 червня, вже починається повноцінна частина Євро-2024. Відбудеться три матчі групового етапу: один – у групі А, два – у групі В.

Розклад матчів на Євро-2024 15 червня:

16:00. Група A. Угорщина – Швейцарія;

19:00. Група B. Іспанія – Хорватія;

22:00. Група B. Італія – Албанія.

Де дивитися матчі Євро-2024

Усі матчі чемпіонату транслює сервіс Megogo – для перегляду потрібно мати платну підписку. «Суспільне» є співтранслятором змагань, і буде безкоштовно показувати на регіональних телеканалах частину матчів, зокрема, всі матчі збірної України, чвертьфінали, півфінали, фінал, половину групового етапу та половину матчів 1/8 фіналу. 15 червня на «Суспільному» можна буде переглянути протистояння Угорщини проти Швейцарії.

Додамо, що збірна України стартує на Євро-2024 у понеділок, 17 червня, поєдинком проти збірної Румунії. Стартовий свисток прозвучить о 16:00.