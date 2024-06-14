Участь у фінальній частині Євро-2024 братимуть 24 збірні

Уже сьогодні, 14 чеврня, стартує Чемпіонат Європи з футболу 2024. Матч почнеться поєдинком Німеччина – Шотландія у Мюнхені. Хто проб’ється у фінал Євро-2024, читайте на ZAXID.NET.

Розподіл груп та матч-відкриття

Участь у фінальній частині Євро-2024 братимуть 24 збірні, які поділені на 6 груп по 4 команди у кожній. Вже традиційно країна-господарка відкриє програму чемпіонату Європи. У першому поєдинку на Євро-2024 Німеччина зустрінеться з Шотландією у групі А. Матч-відкриття, який відбудеться на «Альянц-Арені» у Мюнхені, запланований на 14 червня, а стартовий свисток пролунає о 22:00 (за київським часом).

Це буде єдиний поєдинок у перший змагальний день. В інші дні відбуватимуться по 2-3 поєдинки. Подивитись усі матчі наживо ви зможете на платформі MEGOGO чи «Суспільному».

Які команди проб'ються до плей-оф Євро-2024

По дві найкращі команди кожної із шести груп вийдуть до 1/8 фіналу чемпіонату Європи-2024. Ще чотири найкращі збірні, які посіли 3-ті місця у своїх квартетах, продовжать боротьбу за трофей у плей-оф турніру.

Як визначається рейтинг третіх місць у групі для проходу у плей-оф

Критерії, за якими визначаються найкращі треті місця, які проходять в 1/8 (почергово):

Більша кількість очок, набрана в групі. Краща різниця голів. Більша кількість забитих м’ячів. Більша кількість перемог. Показник фейр-плей (менша кількість дисциплінарних очок за отримані червоні та жовті картки). Вища позиція в рейтингу кваліфікаційного раунду Євро-2024.

Розклад раундів чемпіонату Європи-2024