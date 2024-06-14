Правила Євро-2024: як визначаються команди, які пройдуть у плей-оф
Уже сьогодні, 14 чеврня, стартує Чемпіонат Європи з футболу 2024. Матч почнеться поєдинком Німеччина – Шотландія у Мюнхені. Хто проб’ється у фінал Євро-2024, читайте на ZAXID.NET.
Розподіл груп та матч-відкриття
Участь у фінальній частині Євро-2024 братимуть 24 збірні, які поділені на 6 груп по 4 команди у кожній. Вже традиційно країна-господарка відкриє програму чемпіонату Європи. У першому поєдинку на Євро-2024 Німеччина зустрінеться з Шотландією у групі А. Матч-відкриття, який відбудеться на «Альянц-Арені» у Мюнхені, запланований на 14 червня, а стартовий свисток пролунає о 22:00 (за київським часом).
Це буде єдиний поєдинок у перший змагальний день. В інші дні відбуватимуться по 2-3 поєдинки. Подивитись усі матчі наживо ви зможете на платформі MEGOGO чи «Суспільному».
Які команди проб'ються до плей-оф Євро-2024
По дві найкращі команди кожної із шести груп вийдуть до 1/8 фіналу чемпіонату Європи-2024. Ще чотири найкращі збірні, які посіли 3-ті місця у своїх квартетах, продовжать боротьбу за трофей у плей-оф турніру.
Як визначається рейтинг третіх місць у групі для проходу у плей-оф
Критерії, за якими визначаються найкращі треті місця, які проходять в 1/8 (почергово):
- Більша кількість очок, набрана в групі.
- Краща різниця голів.
- Більша кількість забитих м’ячів.
- Більша кількість перемог.
- Показник фейр-плей (менша кількість дисциплінарних очок за отримані червоні та жовті картки).
- Вища позиція в рейтингу кваліфікаційного раунду Євро-2024.
Розклад раундів чемпіонату Європи-2024
- груповий раунд: 14-26 червня;
- 1/8 фіналу: 29 червня – 2 липня;
- чвертьфінали: 5-6 липня;
- півфінали: 9-10 липня;
- фінал: 14 липня.