Збірна України з футболу випустила відеозвернення до країн Євро-2024, закликавши допомагати Україні у боротьбі проти Росії. Гравці української збірної розповіли про свої рідні міста, які постраждали від російської агресії чи є в тимчасовій окупації ввечері 13 червня, а відео оприлюднила Українська асоціація футболу.

У зверненні знялися 13 гравців збірної України, які розповіли про свої міста та селища, які або окуповані, або серйозно постраждали від росіян. Зокрема, у відео знялися:

"Our cities would love to host the EUROs, but they are fighting for freedom!"



13 players from the Ukraine NT address the world before EUROs. Their hometowns have been affected by Russian aggression – they are either damaged or temporarily occupied. pic.twitter.com/TjhsR6h7OS