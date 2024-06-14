Футболісти закликали світ підтримувати Україну

Збірна України з футболу випустила відеозвернення до країн Євро-2024, закликавши допомагати Україні у боротьбі проти Росії. Гравці української збірної розповіли про свої рідні міста, які постраждали від російської агресії чи є в тимчасовій окупації ввечері 13 червня, а відео оприлюднила Українська асоціація футболу.

У зверненні знялися 13 гравців збірної України, які розповіли про свої міста та селища, які або окуповані, або серйозно постраждали від росіян. Зокрема, у відео знялися:

Андрій Лунін та Михайло Мудрик з Краснограду на Харківщині;

з Краснограду на Харківщині; Микола Шапаренко – Велика Новосілка на Донеччині;

– Велика Новосілка на Донеччині; Сергій Сидорчук із Запоріжжя;

із Запоріжжя; Олександр Зубков (донецька Макіївка);

(донецька Макіївка); Максим Таловєров та Анатолій Трубін з Донецька;

з Донецька; Микола Матвієнко (кримські Саки);

(кримські Саки); Олександр Зінченко (Радомишль, Житомирська область);

(Радомишль, Житомирська область); Руслан Маліновський з Житомира;

з Житомира; Артем Довбик (Черкаси);

(Черкаси); Віктор Циганков (Вінниця);

(Вінниця); Ілля Забарний (Київ).

"Our cities would love to host the EUROs, but they are fighting for freedom!"



13 players from the Ukraine NT address the world before EUROs. Their hometowns have been affected by Russian aggression – they are either damaged or temporarily occupied. pic.twitter.com/TjhsR6h7OS — Ukrainian Association of Football (@uafukraine) June 13, 2024

У зверненні футболісти показали кадри атак на українські міста та закликали світову спільноту та учасників Євро підтримувати Україну у боротьбі проти Росії. У пресслужбі УАФ додали, що футбол, як і будь-який спорт, не є поза політикою та поза війною.

«Наші міста хотіли б прийняти Євро, але вони борються за свободу», – заявили спортсмени.

Нагадаємо, 8 червня збірна України представила остаточний склад на Євро-2024, випустивши креативне відео з презентацією кожного гравця. Для оголошення учасників збірної України покликали вболівальників різних футбольних клубів. Зокрема, у відео можна побачити волонтера Ігоря Лаченкова, стендап-коміка і волонтера Василя Байдака, парамедикиню «Госпітальєрів» Катерину Галушку, рестораторку і волонтерку Тату Кеплер, футбольного коментатора і ютубера Романа Бебеха, співака Святослава Вакарчука, письменника та музиканта Сергія Жадана.