Футболісти збірної України записали відео про свої рідні міста, постраждалі від війни
13 гравців збірної, міста яких постраждали від російської агресії закликали країни-учасниці Євро-2024 допомагати Україні
Збірна України з футболу випустила відеозвернення до країн Євро-2024, закликавши допомагати Україні у боротьбі проти Росії. Гравці української збірної розповіли про свої рідні міста, які постраждали від російської агресії чи є в тимчасовій окупації ввечері 13 червня, а відео оприлюднила Українська асоціація футболу.
У зверненні знялися 13 гравців збірної України, які розповіли про свої міста та селища, які або окуповані, або серйозно постраждали від росіян. Зокрема, у відео знялися:
- Андрій Лунін та Михайло Мудрик з Краснограду на Харківщині;
- Микола Шапаренко – Велика Новосілка на Донеччині;
- Сергій Сидорчук із Запоріжжя;
- Олександр Зубков (донецька Макіївка);
- Максим Таловєров та Анатолій Трубін з Донецька;
- Микола Матвієнко (кримські Саки);
- Олександр Зінченко (Радомишль, Житомирська область);
- Руслан Маліновський з Житомира;
- Артем Довбик (Черкаси);
- Віктор Циганков (Вінниця);
- Ілля Забарний (Київ).
"Our cities would love to host the EUROs, but they are fighting for freedom!"— Ukrainian Association of Football (@uafukraine) June 13, 2024
13 players from the Ukraine NT address the world before EUROs. Their hometowns have been affected by Russian aggression – they are either damaged or temporarily occupied. pic.twitter.com/TjhsR6h7OS
У зверненні футболісти показали кадри атак на українські міста та закликали світову спільноту та учасників Євро підтримувати Україну у боротьбі проти Росії. У пресслужбі УАФ додали, що футбол, як і будь-який спорт, не є поза політикою та поза війною.
«Наші міста хотіли б прийняти Євро, але вони борються за свободу», – заявили спортсмени.
Нагадаємо, 8 червня збірна України представила остаточний склад на Євро-2024, випустивши креативне відео з презентацією кожного гравця. Для оголошення учасників збірної України покликали вболівальників різних футбольних клубів. Зокрема, у відео можна побачити волонтера Ігоря Лаченкова, стендап-коміка і волонтера Василя Байдака, парамедикиню «Госпітальєрів» Катерину Галушку, рестораторку і волонтерку Тату Кеплер, футбольного коментатора і ютубера Романа Бебеха, співака Святослава Вакарчука, письменника та музиканта Сергія Жадана.