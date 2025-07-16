Київський клуб продовжує підготовку до нового сезону

У середу, 16 липня, «Динамо» в межах літнього австрійського збору проведе свій черговий спаринг. Опонентом киян стане хорватський «Осієк» з однойменного міста. Зустріч відбудеться о 18:00 за київським часом.

Найбільшим досягненням майбутнього суперника «Динамо» став виграш срібних медалей чемпіонату Хорватії (2020/21). Також команда 9 разів здобувала бронзу, а також ставала володарем Кубка Хорватії (1998/99). За підсумками минулого сезону «Осієк» фінішував у турнірній таблиці чемпіонату Хорватії на сьомій сходинці, а розіграші Кубка країни зупинився на стадії півфіналу, де в серії пенальті поступився «Славену».

Хорвати вийшли з відпустки 23 червня і встигли зіграти три спаринги. Спочатку вдома вони розгромили два клуби нижчих дивізіонів Угорщини – «Сентлорінцу» (6:4) та «Козармішленя» (6:0), а під час тренувального збору у Словенії перемогли румунський «Сату Маре» (4:1).

FAVBET фаворитом матчу вважає «Динамо». На перемогу киян дають 2,21, тоді як успіх хорватів оцінюють у 2,99. Ціна нічиєї – 3,65. Фахівці чекають великої кількості голів: стандартний тотал 2,5 більше становить 1,71, тоді як тотал менше 2,5 – 2,09.

Де дивитися товариський матч між «Динамо» та «Осієком»

Пряма трансляція поєдинку буде доступна на YouTube-каналі «Динамо».

Нагадаємо, свій перший офіційний поєдинок нового сезону «Динамо» зіграє 22 липня. Тоді підопічні Олександра Шовковського проведуть стартову гру другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів проти мальтійського «Хамрун Спартанс».