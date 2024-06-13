Де дивитися всі матчі Євро-2024: розклад трансляцій
У п’ятницю, 14 червня, поєдинком Німеччина – Шотландія у Мюнхені розпочнеться Чемпіонат Європи з футболу 2024. З 14 червня до 14 липня відбудеться фінальна частина футбольного Євро-2024. Коли і де дивитись всі матчі, читайте на ZAXID.NET.
Де дивитися
В Україні Євро-2024 можна буде дивитись на платному сервісі MEGOGO. На платформі транслюватимуть наживо усі матчі турніру (їх буде 51).
Також частину поєдинків у прямому ефірі транслюватимуть регіональні телеканали «Суспільного». Ці трансляції будуть доступні безкоштовно в цифровому мовленні T2 і в кабельних мережах.
«Суспільне» показуватиме:
- матч-відкриття;
- один поєдинок групового етапу на день, зокрема, і матчі збірної України;
- половину протистоянь в 1/8 фіналу;
- всі чвертьфінали;
- обидва півфінали;
- фінал.
Якщо українські команди проб'ються в плей-офф, то «Суспільне» транслюватиме всі поєдинки команди Сергія Реброва там.
Розклад матчів
Перший тур
П'ятниця, 14 червня:
- 22:00. Група A. Німеччина – Шотландія
Субота, 15 червня
- 16:00. Група A. Угорщина – Швейцарія
- 19:00. Група B. Іспанія – Хорватія
- 22:00. Група B. Італія – Албанія
Неділя, 16 червня
- 16:00. Група D. Польща – Нідерланди
- 19:00. Група C. Словенія – Данія
- 22:00. Група C. Сербія – Англія
Понеділок, 17 червня
- 16:00. Група E. Румунія – Україна
- 19:00. Група E. Бельгія – Словаччина
- 22:00. Група D. Австрія – Франція
Вівторок, 18 червня
- 19:00. Група F. Туреччина – Грузія
- 22:00. Група F. Португалія – Чехія
Другий тур
Середа, 19 червня
- 16:00. Група B. Хорватія – Албанія
- 19:00. Група A. Німеччина – Угорщина
- 22:00. Група A. Шотландія – Швейцарія
Четвер, 20 червня
- 16:00. Група C. Словенія – Сербія
- 19:00. Група C. Данія – Англія
- 22:00. Група B. Іспанія – Італія
П'ятниця, 21 червня
- 16:00. Група E. Словаччина – Україна
- 19:00. Група D. Польща – Австрія
- 22:00. Група D. Нідерланди – Франція
Субота, 22 червня
- 16:00. Група F. Грузія – Чехія
- 19:00. Група F. Туреччина – Португалія
- 22:00. Група E. Бельгія – Румунія
Третій тур
Неділя, 23 червня
- 22:00. Група A. Швейцарія – Німеччина
- 22:00. Група A. Шотландія – Угорщина
Понеділок, 24 червня
- 22:00. Група B. Албанія – Іспанія
- 22:00. Група B. Хорватія – Італія
Вівторок, 25 червня
- 19:00. Група D. Нідерланди – Австрія
- 19:00. Група D. Франція – Польща
- 22:00. Група C. Англія – Словенія
- 22:00. Група C. Данія – Сербія
Середа, 26 червня
- 19:00. Група E. Словаччина – Румунія
- 19:00. Група E. Україна – Бельгія
- 22:00. Група F. Грузія – Португалія
- 22:00. Група F. Чехія – Туреччина
Плейоф
1/8 фіналу
Субота, 29 червня
- Матч 38. 19:00. Друге місце групи A – Друге місце групи B
- Матч 37. 22:00. Переможець групи A – Друге місце групи C
Неділя, 30 червня
- Матч 40. 19:00. Переможець групи C – Третє місце групи D/E/F
- Матч 39. 22:00. Переможець групи B – Третє місце групи A/D/E/F
Понеділок, 1 липня
- Матч 42. 19:00. Друге місце групи D – Друге місце групи E
- Матч 41. 22:00. Переможець групи F – Третє місце групи A/B/C
Вівторок, 2 липня
- Матч 43. 19:00. Переможець групи E – Третє місце групи A/B/C/D
- Матч 44. 22:00. Переможець групи D – Друге місце групи F
1/4 фіналу
П'ятниця, 5 липня
- Матч 45. 19:00. Переможець матчу 39 – Переможець матчу 37
- Матч 46. 22:00. Переможець матчу 41 – Переможець матчу 42
Субота, 6 липня
- Матч 48. 19:00. Переможець матчу 40 – Переможець матчу 38
- Матч 47. 22:00. Переможець матчу 43 – Переможець матчу 44
1/2 фіналу
Вівторок, 9 липня
- Матч 49. 22:00. Переможець матчу 45 – Переможець матчу 46
Середа, 10 липня
- Матч 50. 22:00. Переможець матчу 47 – Переможець матчу 48
Фінал
Неділя, 14 липня
- Матч 51. 22:00. Переможець матчу 49 – Переможець матчу 50