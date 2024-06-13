У п’ятницю, 14 червня, поєдинком Німеччина – Шотландія у Мюнхені розпочнеться Чемпіонат Європи з футболу 2024. З 14 червня до 14 липня відбудеться фінальна частина футбольного Євро-2024. Коли і де дивитись всі матчі, читайте на ZAXID.NET.

Де дивитися

В Україні Євро-2024 можна буде дивитись на платному сервісі MEGOGO. На платформі транслюватимуть наживо усі матчі турніру (їх буде 51).

Також частину поєдинків у прямому ефірі транслюватимуть регіональні телеканали «Суспільного». Ці трансляції будуть доступні безкоштовно в цифровому мовленні T2 і в кабельних мережах.

«Суспільне» показуватиме:

матч-відкриття;

один поєдинок групового етапу на день, зокрема, і матчі збірної України;

половину протистоянь в 1/8 фіналу;

всі чвертьфінали;

обидва півфінали;

фінал.

Якщо українські команди проб'ються в плей-офф, то «Суспільне» транслюватиме всі поєдинки команди Сергія Реброва там.

Розклад матчів

Перший тур

П'ятниця, 14 червня:

22:00. Група A. Німеччина – Шотландія

Субота, 15 червня

16:00. Група A. Угорщина – Швейцарія

19:00. Група B. Іспанія – Хорватія

22:00. Група B. Італія – Албанія

Неділя, 16 червня

16:00. Група D. Польща – Нідерланди

19:00. Група C. Словенія – Данія

22:00. Група C. Сербія – Англія

Понеділок, 17 червня

16:00. Група E. Румунія – Україна

19:00. Група E. Бельгія – Словаччина

22:00. Група D. Австрія – Франція

Вівторок, 18 червня

19:00. Група F. Туреччина – Грузія

22:00. Група F. Португалія – Чехія

Другий тур

Середа, 19 червня

16:00. Група B. Хорватія – Албанія

19:00. Група A. Німеччина – Угорщина

22:00. Група A. Шотландія – Швейцарія

Четвер, 20 червня

16:00. Група C. Словенія – Сербія

19:00. Група C. Данія – Англія

22:00. Група B. Іспанія – Італія

П'ятниця, 21 червня

16:00. Група E. Словаччина – Україна

19:00. Група D. Польща – Австрія

22:00. Група D. Нідерланди – Франція

Субота, 22 червня

16:00. Група F. Грузія – Чехія

19:00. Група F. Туреччина – Португалія

22:00. Група E. Бельгія – Румунія

Третій тур

Неділя, 23 червня

22:00. Група A. Швейцарія – Німеччина

22:00. Група A. Шотландія – Угорщина

Понеділок, 24 червня

22:00. Група B. Албанія – Іспанія

22:00. Група B. Хорватія – Італія

Вівторок, 25 червня

19:00. Група D. Нідерланди – Австрія

19:00. Група D. Франція – Польща

22:00. Група C. Англія – Словенія

22:00. Група C. Данія – Сербія

Середа, 26 червня

19:00. Група E. Словаччина – Румунія

19:00. Група E. Україна – Бельгія

22:00. Група F. Грузія – Португалія

22:00. Група F. Чехія – Туреччина

Плейоф

1/8 фіналу

Субота, 29 червня

Матч 38. 19:00. Друге місце групи A – Друге місце групи B

Матч 37. 22:00. Переможець групи A – Друге місце групи C

Неділя, 30 червня

Матч 40. 19:00. Переможець групи C – Третє місце групи D/E/F

Матч 39. 22:00. Переможець групи B – Третє місце групи A/D/E/F

Понеділок, 1 липня

Матч 42. 19:00. Друге місце групи D – Друге місце групи E

Матч 41. 22:00. Переможець групи F – Третє місце групи A/B/C

Вівторок, 2 липня

Матч 43. 19:00. Переможець групи E – Третє місце групи A/B/C/D

Матч 44. 22:00. Переможець групи D – Друге місце групи F

1/4 фіналу

П'ятниця, 5 липня

Матч 45. 19:00. Переможець матчу 39 – Переможець матчу 37

Матч 46. 22:00. Переможець матчу 41 – Переможець матчу 42

Субота, 6 липня

Матч 48. 19:00. Переможець матчу 40 – Переможець матчу 38

Матч 47. 22:00. Переможець матчу 43 – Переможець матчу 44

1/2 фіналу

Вівторок, 9 липня

Матч 49. 22:00. Переможець матчу 45 – Переможець матчу 46

Середа, 10 липня

Матч 50. 22:00. Переможець матчу 47 – Переможець матчу 48

Фінал

Неділя, 14 липня