Олександр Желтяков здобув для України першу золоту медаль на Євро-2024

У середу, 19 червня, українські плавці Олександр Желтяков та Михайло Романчук здобули по одній золотій медалі на Євро-2024 з водних видів спорту. Про це повідомило «Суспільне Спорт».

Першу нагороду здобув 18-річний Олександр Желтяков на дистанції 200 метрів на спині. Плавець розпочав заплив шостим на перших 50 м, завершив половину дистанції третім, але за 50 м до кінця запливу український спортсмен випередив представника Греції Апостолоса Сіскоса на 0.03 секунди, що дозволило йому у підсумку стати чемпіоном.

Як зазначає спортивний сайт «UA Футбол», це «золото» стало першим в історії України на дистанції 200 метрів на спині та першим на Євро з водних видів спорту за останні 24 роки. Крім того, Олександр Желтяков встановив національний рекорд на цій дистанції, побивши свій власний результат.

Друге «золото» для України здобув Михайло Романчук на дистанції 800 м вільним стилем. Першу чверть дистанції Романчук подолав третім, поступившись двом турецьким плавцям: Мухаммеду Узден та Казею Тунджелі. Проте, вирвався вперед, випередивши обох представників Туреччини. На другій половині дистанції українець значно наростив перевагу, подолавши дистанцію 800 м чемпіоном з результатом 7:46.20 хвилин.

Довідково. Олександр Желтяков народився 15 листопада 2005 року у Дніпрі. Плавець спеціалізується на дистанції 50, 100 та 200 метрів на спині. Є дев’ятиразовим призером юніорських чемпіонатів Європи, здобув два «золота» у континентальній першості. У 2023 році Желтяков здобув олімпійську ліцензію у плаванні на 100 та 200 метрів на спині.

Михайло Романчук народився 7 серпня 1996 року у Рівному, на змаганнях представляє Хмельницьку область. Плавець є срібним та бронзовим призером Олімпійських ігор 2020 року. Він також ставав срібним призером чемпіонату світу у 2017 році. У 2020 році Михайло Романчук встановив рекорд Європи на дистанції 800 м вільним стилем.