Михайло Романчук випередив суперників вже на першій половині дистанції

Український плавець Михайло Романчук увечері 16 серпня виграв золоту медаль на чемпіонаті Європи, що відбувається в Римі, на дистанції 1500 м вільним стилем. Це перша медаль у плаванні для України на турнірі, оскільки на дистанції 800 м Романчук посів лише 4 місце.

Українець підходив до змагання у статусі чинного чемпіона Європи, як і у випадку дистанції 800 м. Як пише «Суспільне.Спорт», до фіналу він кваліфікувався з найкращим часом, однак мав серйозну конкуренцію за нагороди: крім Грегоріо Палтріньєрі, який став чемпіоном на дистанції 800 м та віце-чемпіоном Олімпіади-2020, опонентом українця був і німець Флоріан Веллброк, який пропускав цю дистанцію, а на Олімпіаді-2020 на 1500-метрівці виграв бронзу.

Проте Михайло Романчук випередив суперників вже на першій половині дистанції, а на другій лише збільшив свою перевагу. У підсумку він подолав 1500 м за 14:36.10 хв і захистив звання чемпіона Європи. Романчук також побив рекорд України, який йому належав. У 2018 році він проплив дистанцію за 14:36.88 хв. Грегоріо Палтріньєрі поступився українцю майже 3,5 с та виграв срібло, а француз Дам’єн Жолі з часом 14:50.86 хв здобув бронзу.

«Складний сезон, складний рік, складний заплив. Усе моє життя тепер – один суцільний жах. Але я знаю, що після таких жахливих моментів усе налагодиться у майбутньому. Тож я радий, що завдяки ЗСУ можу бути тут, змагатися на міжнародних змаганнях. Ми намагаємося представити свою країну так само сильно, як це робить наша армія», – цитує «Суспільне.Спорт» перші слова Михайла Романчука після перемоги, що він сказав організаторам.

Нагадаємо, що цьогоріч Михайло Романчук здобув дві бронзові нагороди на чемпіонаті світу в водних видів спорту, що відбувся в червні в Будапешті. На теперішньому чемпіонаті Європи це перша медаль для України саме в плаванні – ще 8 виграли артистичні плавчині, які очолили медальний залік у своєму виді спорту.

26-річний Михайло Романчук – український плавець родом з Рівного, чемпіон Європи 2018 та 2021 року, срібний та бронзовий призер чемпіонатів світу й Олімпійських ігор. У 2020 році встановив рекорд Європи на дистанції 800 м вільним стилем.