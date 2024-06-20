Стрічка також була приурочена до 100-річчя Columbia Pictures та присвячена Айвану Рейтману, оригінальному режисеру перших двох фільмів, який помер 12 лютого 2022 року.

Гіл Кенан підтвердив, що Рейтман перед смертю схвалив цей фільм. «Мисливці на привидів: Крижана імперія» вже доступний до перегляду онлайн українською на SWEET.TV.

Насамперед варто зауважити, що стрічка у свій прем’єрний вікенд зібрала більше, ніж попередня «Мисливці на привидів: З того світу». До того ж режисер Гіл Кінан повідомив, що обговорювалися ідеї для кількох майбутніх фільмів, в яких окреме місце мають посісти маленькі Зефірні чоловічки.

Сподіваємось, ще буде нагода побачити переможний тандем культових та нових мисливців. А зараз черга фільму «Мисливці на привидів: Крижана імперія», який можна дивитися з будь-якого доступного гаджета: телевізора, смартфона, комп’ютера, ноутбука тощо.

Стрічка доступна як онлайн, так і без доступу до інтернету при попередньому завантаженні у додатку SWEET.TV.

«Мисливці на привидів: Крижана імперія»: ділимось сюжетом

Нові мисливці на привидів переїжджають до Нью-Йорка. Але мер міста не дає їм спокою, і ті, щоб якось заспокоїти чиновника, змушені відсторонити неповнолітню Фібі від роботи. Вона дуже засмучена, але знайомство з привидом дівчини, що загинула у пожежі, трохи відволікає та розраджує її.

Тим часом мисливці отримують артефакт, в якому ув'язнений бог, що прагнув завоювати світ за допомогою зомбі та сили «вбивати страхом». Звісно, він шукає шлях, щоб звільнитись.

Тож на мисливців чекають непрості часи. Знову. Однак, їм не звикати. Насолодитися фільмом «Мисливці на привидів: Крижана імперія» можна на SWEET.TV.

Актори кінострічки

У фільмі можна побачити:

Фінна Вулфгарда (Тревор Спенглер);

Маккенну Грейс (Фібі Спенглер);

Керрі Куна (Каллі Спенглер);

Пола Радда (Гері Ґроберсон);

Білла Мюррея (Пітер Венкман);

Дена Екройда (Реймонд Станц);

Ерні Гадсона (Вінстон Зеддемор).

До вже знайомого касту також приєднався Кумайл Нанджіані (Надім Размааді).

Дехто вважав, що саме через Білла Мюррея фільми про мисливців довго не знімали. Проте режисер Гіл Кенан вважає, що повернути актора було досить легко:

«Ну, ви добре знаєте, що у нас з Біллом є історія, тому що ми разом зняли фільм у 2007 році («Мі́сто Ембер: Втеча»), фільм, який ледь не коштував життя… Коли я звернувся до нього, щоб сказати, що ми створюємо історію для Пітера Венкмана, він був у захваті», – зауважує режисер.

До слова, Гіл Кенан ніколи не звертався до Ріка Мораніса та Сігурні Вівер щодо участі у сиквелі, оскільки їхні персонажі не були потрібні для історії. Раніше Мораніса вже запрошували в інший сиквел, але він був незацікавлений у повторенні старих ролей.

Водночас Пол Радд відмовився від можливості повторити роль Томмі Дойла у фільмі «Хелловін убиває» (2021), щоб знятися у фільмі про мисливців.

«Мисливці на привидів» – перша комедійна роль Керрі Кун. Перш ніж її затвердити, Рейтман поговорив з усіма режисерами, які працювали з нею, щоб зрозуміти: чи не помилився він з вибором.

«Мисливці на привидів: Крижана імперія»: цікаві факти

Sony Pictures у Швеції випустили тизер з альтернативною назвою «Мисливці на привидів: Замерзле місто», але згодом змінили її.

Коли Надім запитує, чи є у когось запальничка, Рей відповідає, що кинув палити в 90-х. Це відсилання до оригінальних фільмів, протягом який Рей багато палить.

А сцена, в якій Венкман знаходить заховану пляшку віскі у пожежній частині (яку він, імовірно, сховав там багато років тому), є певним жартом. Бо Мюррея звинувачували у надмірному вживанні алкоголю.

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