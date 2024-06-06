Перегляд фільму на SWEET.TV

«Повстання Штатів» – утопічний блокбастер 2024 року, який став найкасовішим фільмом компанії A24. Він вражає своєю відвертістю.

Ловія Гяркіє з The Hollywood Reporter так написала про це кіно: «Гарланд створив сценарій у 2020 році, спостерігаючи за тим, як гвинтики машини самоміфологізованої винятковості Америки, обертаючись, штовхають націю до кошмару. Своїм останнім фільмом він б'є на сполох, задаючись питанням не стільки про те, як країна сліпо йде назустріч власному кінцю, скільки про те, що буде, коли це станеться».

Деяких американців налякав сценарій майбутнього, який показаний у фільмі, і вони сприйняли стрічку як поштовх до того, щоб задуматись. Адже це фільм про сприйняття подій та себе в них. Переглянути «Повстання Штатів» можна онлайн на SWEET.TV.

Про що фільм

Американський президент узурпував владу та почав вести агресивну політику щодо громадян, зокрема, ліквідовувати журналістів. У країні почалась громадянська війна, яка розділила американців на своїх та чужих і посіяла неконтрольований хаос та паніку.

Керманич країни запевняє, що перемога над повстанцями близько, але насправді їхня армія швидко наближається до Вашингтона. Група журналістів вирушає у подорож країною, щоб опинитись у центрі подій. Вони бачать багато злочинів проти людей. У той час як досвідчена фотожурналістка починає переосмислювати себе, молода фотографиня навпаки крок за кроком приборкує страх і знімає все, що відбувається, незважаючи ні на що.

Цікаві факти про кіно

Щоб занурити акторів в атмосферу, для стрільби використовували повні холості набої, а не половинні, що робило постріли таким ж гучним, як і справжні.

У фільмі зіграв чоловік Кірстен Данст – Джессі Племонс. У свій єдиний день зйомок він навмисно уникав спілкування з рештою акторів і залишався в образі весь час, поки перебував на знімальному майданчику.

Алекс Гарланд пояснив, чому у фільмі об’єднав Каліфорнію і Техас. Він хотів показати, що ці два штати відкинули політичні розбіжності, щоб кинути виклик неконституційному, фашистському і корумпованому президенту.

«Повстання Штатів» є найдорожчим власним проектом A24.

Світова прем'єра фільму «Громадянська війна» відбулася на фестивалі South by Southwest 14 березня 2024 року і отримала схвальні відгуки глядачів та позитивні рецензії критиків

У прем’єрний вікенд фільм посів перше місце у бокс-офісі.

Дата виходу фільму в американський прокат — 12 квітня 2024 року, день початку Громадянської війни в США 163 роки тому.

У фільмі жодного разу не згадується ні ім'я президента, ні його політична партія.

PostTrak від Screen Engine/Comscore опитав глядачів «Повстання Штатів» щодо їхніх політичних поглядів, виявилось, що 22% вважають себе лібералами, 19% — демократами, 11% — поміркованими. Республіканці були в меншості.

Ще статистика: серед опитаних PostTrak глядачів: 46% пішли на фільм через сюжет, 39% — через жанр, а 31% сказали, що «це виглядало весело і розважально», лише 17% купили квитки через акторський склад. 48% тих, хто дивився «Повстання Штатів», хотіли б бачити продовження.

Багатьох солдатів по обидва боки конфлікту зіграли військові ветерани, щоб створити відчуття додаткової реалістичності.

В інтерв'ю The New York Times режисер Алекс Гарланд розповів, що різдвяні декорації до однієї зі сцен не створювались спеціально, а були знайдені на одній з локацій. На його думку, це мало бути гарною метафорою, гарним символом хаосу в країні: «Якщо люди не прибрали різдвяні прикраси, отже, щось не так».

Кірстен Данст зізналась, що після завершення зйомок фільму вона боролася з посттравматичним стресовим розладом: «Я відчувала справжню порожнечу».

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