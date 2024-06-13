Перегляд фільму на SWEET.TV

Стрічка «Я і Фелікс» створена за мотивами автобіографічного роману письменника та військового Артема Чеха «Хто ти такий?», який став у 2021 році «Книгою року BBC». Фільм повторив успіх книги. Екранізація була відзначена низкою нагород на міжнародних фестивалях, зокрема на 53-му італійському кінофестивалі Giffoni та польського Ukraina! Festiwal Filmowy, а критики назвали «Я і Фелікс» одним з найпотужніших фільмів українського кінематографа.

Над фільмом працювала Ірина Цілик, відома глядачам України та світу за стрічкою «Земля блакитна, ніби апельсин». До речі, це дебютний художній фільм режисерки.

Український глядач чекав на цей фільм півтора року. І ось 11 квітня відбулась кінотеатральна прем’єра. А за 2 місяці – онлайн-прем’єра на SWEET.TV.

Про що фільм «Я і Фелікс»

Звичайна родина намагається вижити у часи тотальних змін 90-х. Батько вирушає на заробітки, мати самостійно виховує сина Тимофія й не дуже відчуває допомоги чоловіка. Сім’ю годує бабуся, яка працює у декілька змін на хлібокомбінаті. Саме вона одного разу приводить в дім свого друга – харизматичного алкоголіка Фелікса. Під час знайомства виявляється, що чоловік – колишній контррозвідник, учасник війни в Афганістані.

«Названий дідо» проводить багато часу з головним героєм стрічки – Тимофієм, ділиться з ним своєю мудрістю та досвідом. Ця дружба змінює світогляд хлопця на кожному етапі його дорослішання.

Цікаві факти про фільм

«Я і Фелікс» – це справжня сімейна історія для творців. Режисерка фільму Ірина Цілик – дружина Артема Чеха, автора роману, за яким створено фільм. А ще у кіно зіграв їхній син Андрій, який виконав роль свого тата у дитинстві. Також до фільму увійшли історії з минулого самої режисерки:

«Деякі епізоди я позичила з власних спогадів. До прикладу, першу сцену – танець Фелікса. Так танцював мій батько, а я маленька за ним спостерігала», – розповіла Ірина Цілик «Локальній історії».

Ірина Цілик зізналась, що фінал у фільмі не такий, як у книзі її чоловіка, але також правдивий. До того ж вона поділилася, коли Артем Чех бачив Фелікса востаннє.

«В реальності Чех його востаннє вже бачив втраченою для суспільства людиною. Фелікс його тоді не впізнав…», – розповіла режисерка.

У ролі ветерана знявся відомий український поет та письменник Юрій Іздрик. Це його перша роль у великому кіно. У стрічці він опинився майже випадково. Режисерка попросила його знятись для тизера. А потім він увійшов в основний каст:

«Я дозволила Іздрику бути собою в запропонованих обставинах. Він багато знає про межові досвіди, про балансування на краю. Йому не треба пояснювати», – розповіла режисерка.

«Просто завчав свої репліки і говорив їх. А монологи, які були в мого героя по ходу фільму – вигадував просто перед камерою. Імпровізував. Єдине, що мене єднає з моїм персонажем, – це досвід алкоголізму... Тому й здається, що я так гарно вжився в роль», – коментує свою участь у фільмі Іздрик.

Актор Андрій Ісаєнко («Кіборги», «Щедрик»), який зіграв батька Тимофія, зізнався, що йому було цікаво попрацювати з Іриною Цілик і з Юрієм Іздриком, творчість якого йому дуже подобається.

У фінальних титрах можна побачити реальні фотографії прототипів героїв стрічки. Усіх, крім Фелікса:

«І так, його справді немає на жодній фотографії, є лише один дитячий малюнок Чеха з портретом Фелікса… Але цікаво, коли мама Чеха побачила, що в ролі Фелікса буде Іздрик, вона сказала: “О боже, він так на нього схожий!”», – розповіла режисерка.

Хоча у фільмі місце дії – Черкаси, фільм знімали переважно у Києві, в районі ДВРЗ та на автостанції «Дачна» на початку Житомирської траси. Ще були два знімальних дні у Житомирі.

Фільм порушує дуже важливе питання – адаптації ветеранів війни.

«Це дуже важливе питання у фільмі, хоча загалом я намагалася про різні речі говорити… У мене є певний досвід – я дружина людини, яка двічі поверталася з війни. І це було непросто. У всіх нас попереду багато терпіння, роботи, діалогів. Фільми, книжки на таку тему – це один зі способів принаймні підіймати на поверхню ці питання», – зазначила Ірина Цілик.

Важливість теми доводить і цікавість до стрічки. Майже 8,5 тисяч українців подивились «Я і Фелікс» у перший тиждень прокату. Тепер переглянути український фільм можна і онлайн на SWEET.TV. До слова, міжнародна назва фільму Rock. Paper. Grenade («Камінь. Ножиці. Граната»).

І трішки про «Земля блакитна, наче апельсин». Глядачі, які дивились це кіно, переймаються долею героїв. Ірина Цілик розповіла, що вони зараз у Вільнюсі:

«Ми мали всі разом летіти на прем'єру, і тому ми їх трохи раніше привезли до Києва. А тут раптом російське вторгнення», – розповіла режисерка.

Переглянути фільми Ірини Цілик та інших українських режисерів можна в національному онлайн-кінотеатрі SWEET.TV. Тут зібрана велика колекція вітчизняного кіно та серіалів, які заслуговують на увагу. Якісна реалізація, гарна режисура, глибокі історії та неймовірні актори – все це про наш продукт, який, як показує статистика, не лише наздоганяє за популярністю голлівудські стрічки, а й іноді впевнено випереджає їх.