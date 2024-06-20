На Буковині на підприємстві у вигрібну яму провалилося четверо працівників. Один з чоловіків – загинув, ще троє знаходяться в реанімаційному відділенні Кіцманської лікарні.

Нещасний випадок трапився після обіду 19 червня на будівництві в селі Неполоківці Чернівецького району. До поліції зателефонували місцеві жителі і повідомили, що четверо працівників впали у яму і почали втрачати свідомість.

«Для з’ясування обставин на місце події одразу скерували слідчо-оперативну групу. Правоохоронці попередньо з’ясували, що четверо жителів Рівненської області, здійснюючи роботи у бетонному підвалі, раптово почали втрачати свідомість», – розповіла ZAXID.NET прессекретар поліції Буковини Кароліна Маришева.

На місце події також викликали рятувальників та бригаду швидкої допомоги. Працівники ДСНС усіх постраждалих витягнули на зовні, а медики одразу розпочали реанімаційні заходи. Під час надання медичної допомоги 44-річний чоловік помер на місці події. Інші чоловіки доставлені до реанімаційного відділення медичного закладу.

За даним фактом слідчі поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 271 КК України (Порушення вимог законодавства про охорону праці). Тіло загиблого чоловіка направлено на проведення судово-медичної експертизи. Наразі проводяться процесуальні дії з метою встановлення всіх обставин події.