Травми отримали два гірники, працівники шахт «Лісова» та «Степова»

У вівторок, 22 лютого, травмувалися два гірники шахт ДП «Львіввугілля». Один нещасний випадок, внаслідок якого працівник отримав важку травму голови, стався близько 15:30 на шахті «Лісова». Інший – на шахті «Степова» близько 17:30, де через обвал породи травми отримав майстер-підривник.

У прес-службі Головного управління Держпраці у Львівській області ZAXID.NET розповіли, що близько 15:30 на шахті «Лісовій» травмувався 27-річний гірник очисного вибою.

«У другу зміну під час видобутку вугілля в лаві №168 розірвався ланцюг скребкового конвеєра і елементом ланцюга, який відлетів у бік, травмувало гірника очисного вибою 1995 року народження», – повідомили у прес-службі ГУ Держпраці.

За попередньою інформацією, в чоловіка переломи склепіння черепа. Він перебуває у реанімації. У прес-службі ГУ Держпраці зазначили, що в зв'язку з важкістю травми, причини цього випадку буде з’ясовувати спеціальна комісія.

Цього ж дня близько 17:30 стався ще один нещасний випадок на шахті «Степова». У прес-службі Держпраці у Львівській області ZAXID.NET розповіли, що за попередньою інформацією, травми отримав гірник, 1981 року народження. Під час проведення робіт сталося відшарування шматка породи, внаслідок чого працівник отримав травми хребта та правої руки.

«Майстер-підривник проводив роботи. Заліз у просіку, щоби перевірити на наявність вибухоматеріалів. У цей момент стався обвал, він отримав травми хребта. Зараз він перебуває у важкому стані у лікарні. Думаю, що його перевезуть на лікування до Львова», – розповів у коментарі ZAXID.NET голова профспілки шахти «Степова» Віталій Оніжук.

Шахта «Степова» – відокремлений підрозділ державного підприємства ВО ДКХ «Львіввугілля». Розташована у с. Глухів Червоноградського району. Шахта «Лісова» також є відокремленим підрозділом ДП «Львіввугілля», що розташована у с. Сілець Червоноградського району.