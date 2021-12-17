На шахті «Надія», що у м. Соснівка Червоноградського району на Львівщині, сталася аварія, внаслідок якої загинув гірник. Ввечері 17 грудня там стався обвал породи, шахтар опинився під завалами. Врятувати його не вдалося.

Як повідомило Ехо Червонограда, за попередньою інформацією під завалами опинився один гірник.

«О 18:12 надійшла інформація від ДСНС що на шахті «Надія» стався обвал породи на глибині 500 м. Працівник шахти 1986 року народження, який потрапив під завал породи, загинув», – розповів перший заступник голови Львівської ОДА Андрій Годик.

«На глибині 544 м у 164-у бортовому штреку стався обвал породи. На місце надзвичайної події виїхали два відділення гірничорятувальної служби. За повідомленням рятувальників, медсестра підземного медичного пункту надавала допомогу, але, на жаль, по дорозі на поверхню гірник помер», – повідомив голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець.

Наразі невідомо, чи були під обвалом інші гірники. Причини аварії встановлюють.