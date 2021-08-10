Вам колись доводилось вибивати свої чесно зароблені гроші в роботодавця? Коли без пояснень на картку приходить лише якась частина заплати. Коли 11%, а коли пощастить, то чверть суми. Як це пояснювати своїм дітям, дружинам? І це така дяка за пекельну роботу на глибині у понад півкілометра під землею.

Це програма «Стінка на стінку» і сьогодні ми вирішили підняти на гора тему шахтарів Львівщини, які змушені виживати за рахунок кредитів. «Віддайте нашу зарплату» – тема розмови сьогодні. Спробуємо копнути глибше це питання. І у цьому нам допоможуть гості студії. Це Василь Семканич, голова незалежної профспілки однієї з найбільших шахт Львівщини – «Степової». Та Мар'ян Мороз, заступник директора обласного департаменту паливно-енергетичного комплексу.

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