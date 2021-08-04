Шахтарі пікетують Львівську ОДА з вигуками «Зарплату!»

У середу, 4 серпня, шахтарі «Львіввугілля» пікетують Львівську ОДА, вимагаючи виплати близько 280 млн грн заборгованої зарплати.

Вранці 4 серпня понад 100 працівників «Львіввугілля» за підтримки профспілок приїхали з пікетом під будівлю Львівської ОДА. Пікетувальники заявляють, що їздили до Києва вимагати виплати заборгованої зарплати, однак борги не погашені дотепер. Шахтарям боргують зарплату з червня цього року – загалом близько 280 млн грн.

Шахтарі стукають касками під будівлею ЛОДА, вигукують: «Зарплату!». Таким чином пікетувальники вимагають реакції голови ЛОДА Максима Козицького на їхні проблеми.

До учасників акції протесту намагався звернутися нардеп від «Слуги народу» Юрій Камельчук, який представляє шахтарський округ, однак його зустріли вигуками «Ганьба!». До пікетувальників вийшов перший заступник голови ЛОДА Андрій Годик, який запевнив, що ЛОДА підтримує вимоги шахтарів, однак рішення має прийняти уряд. Борги обіцяють покрити упродовж серпня-вересня цього року, але затвердженого графіку їх погашення наразі немає.