Хабарника затримали при отриманні частини грошей - 25 тис. грн

Заступника директора однієї з шахт ДП «Львіввугілля» затримали на хабарі 37 тис. грн. Посадовець обіцяв не перешкоджати при поставці вугілля місцевим підприємцям.

Як повідомили в управлінні Служби безпеки Львівщини 16 липня, заступник директора однієї з шахт регіону організував схему систематичного вимагання хабарів за безперешкодний відпуск необлікованого вугілля. Його зловмисник збував за готівку місцевим підприємцям. Зловмисника затримали під час отримання частини хабаря – 25 тис. грн.

Ані поліція, ані прокуратура не повідомляють, посадовця якого підрозділу затримали на хабарі. Однак, за інформацією ZAXID.NET, ідеться про шахту «Відродження», що розташована у селі Межиріччя на Сокальщині.

За інформацією прокуратури, службовець вимагав 37 тис. грн хабаря за укладення договору та не перешкоджання поставці вугілля. Потім він обіцяв випустити транспорт із чорного породою з території шахти.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою). Затриманому готують підозру та невдовзі оберуть запобіжний захід. Правоохоронці перевіряють причетність інших посадовців держпідприємства до незаконної схеми.