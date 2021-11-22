Унаслідок порушення правил безпеки на підприємстві загинула людина

Трагічний випадок стався 20 листопада на Моквинській паперовій фабриці на Рівненщині: на виробництві загинув 53-річний працівник. Слюсаря, який ремонтував машину з виготовлення паперу, у момент відновлення електропостачання затягнуло у верстат. Медики лише констатували смерть від одержаних травм.

Повідомлення про загибель людини на фабриці у селі Моквин колишнього Березнівського району надійшло у поліцію близько 14:00 у суботу, 20 листопада, від медиків «швидкої» допомоги. Їх викликали до травмованого працівника, однак медпрацівники лише констатували його смерть. Травми виявилися несумісними з життям.

Слідчо-оперативна група місцевого відділення поліції попередньо з’ясувала, що 53-річний слюсар самостійно виконував ремонт виробничої машини. На той момент у цеху було відсутнє електропостачання. Коли подача струму відновилася, чоловіка затягнуло у машину з виготовлення паперу. Від отриманих травм працівник загинув.

«За ч. 2 ст. 272 ККУ (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило загибель людини), розпочато досудове розслідування», — ідеться у повідомленні поліції. Слідство встановлює усі обставини смертельного травмування чоловіка.

Спеціальне розслідування випадку зі смертельним наслідком проведе і управління Держпраці у Рівненській області. Свої висновки комісія має надати до 11 грудня.

Моквинська паперова фабрика входить до ТОВ «Папірінвест» і виробляє з макулатури туалетний, обгортковий та гофрований папір, паперові рушники, а також папір, який використовують для утримання птахів. ТОВ «Папірінвест» зареєстроване у грудні 2011 у селі Моквин. Бенефіціарними власниками компанії є рівняни Петро Масалов та Андрій Фесун.