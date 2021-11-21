Зсув ґрунту стався в момент, коли двоє дітей збирали металобрухт

В місті Лебедин Сумської області під час збору металобрухту на території закинутого заводу загинув 12-річний хлопчик, його засипало піском. Інцидент стався в суботу, 20 листопада.

Як повідомила сумська поліція, двоє хлопців 12 та 13-років збирали металобрухт на території колишнього заводу. Однак через зсув ґрунту один з них опинився під завалом.

«Товариш хлопчика, якого засипало ґрунтом, побіг за допомогою до місцевої жительки. За попередніми даними, після того, коли жінка прийшла на місце пригоди, вона зателефонувала на лінію “101”», – уточнила прес-служба ДСНС.

Після прибуття на місце події, рятувальники побачили на одному з боків котловану фрагмент капюшона, який виглядав на поверхню. Вони оперативно розкопали ґрунт і на глибині близько 30 см натрапили на хлопчика 2009 року народження, якого без ознак життя дістали на поверхню і передали працівникам екстреної медичної допомоги. Однак медики не змогли його врятувати.

За фактом загибелі дитини поліція відкрила кримінальне провадження. Його розслідують за статтею «Умисне вбивство» ККУ з відміткою «Нещасний випадок».