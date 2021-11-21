Церква проводила хресний хід під час сильного вітру

У Києві в суботу, 20 листопада, під час пориву вітру дерево впало на 35-річну жінку, дружину настоятеля церкви Преображення Господнього Української православної церкви Московського патріархату. Жінка загинула на місці.

Інцидент стався під час хресного ходу до престольного свята церкви святого мученика Валерія Мелітінського у Гідропарку. Загибла була дружиною протоієрея Сергія Коцаря, настоятеля храму Преображення Господнього, що на Вирлиці.

«Під час хресного ходу під час пориву вітру на матінку Марію впало дерево і вона від отриманих травм померла на місці. Їй було 35 років. У священика залишилося четверо дітей», – сказано у повідомленні церкви Єрусалимської ікони Богородиці у Facebook.

Зазначимо, що сильний ураган 20 листопада пронісся у Київській, Сумській, Чернігівській, Харківській і Полтавській областях. Вітер повалив десятки дерев, кілька населених пунктів залишилися без світла. Окрім дерев, вітер зривав металеві листи з дахів та інші конструкції. Внаслідок негоди також отримали пошкодження кілька автомобілів.