Четверо людей загинули та Ще четверо зазнали поранень внаслідок вибуху протипіхотної міни на заводі з виробництва боєприпасів на півдні Румунії, повідомило увечері в четвер, 18 листопада, «Радіо Свобода».

Місцеві представники охорони здоров’я заявили, що міна вибухнула, коли кілька співробітників працювали над її знешкодженням. Представник місцевої служби екстреної допомоги повідомив, що четверо поранених перебувають у стабільному стані. За фактом інциденту розпочато розслідування.

На сайті заводу компанії Energotech Group у Бабені вказано, що підприємство є сертифікованим постачальником для Міністерства оборони Румунії та НАТО.

«Радіо Свобода» також нагадує, що у 2019 році внаслідок вибуху на цьому ж заводі загинув 22-річний чоловік.