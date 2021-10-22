Причиною вибуху стало «порушення технологічного процесу»

В результаті вибуху на пороховому заводі під Рязанню в Росії загинули 16 осіб. Про це повідомив «Інтерфакс».

Вибух стався зранку, 22 жовтня, на території заводу «Еластик». Російське МНС заявило, що причиною вибуху стало «порушення технологічного процесу». Натомість ЗМІ з посиланням на свої джерела пишуть про можливе коротке замикання.

Близько 9:49 пожежникам вдалося ліквідувати відкритий вогонь на площі 160 м². Сама будівля цеху зруйнувалася, збереглися поодинокі конструкції, але всередині все вигоріло.

Спершу повідомлялося про 7 жертв і 10 постраждалих. Згодом стало відомо, шо всього загинули 16 людей – тобто з усієї робочої зміни заводу вижив лише один працівник. Чоловіка у вавжкому стані госпіталізовано.

При цьому на сайті підприємства зазначено, що завод нібито збанкрутував ще шість років тому і виробництво там зупинено з 2017 року. Раніше тут виготовлялись авіаційні засоби ураження і реактивні снаряди.

Частину території орендувала приватна компанія «Розряд». Вона займалась виготовленням промислової вибухівки та утилізацією боєприпасів.