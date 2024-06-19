Кіоск на Стрийській, 109, який працював без документів

ТОВ «Виробничо-торговельне підприємство "Форум"» знесло незаконний МАФ на Стрийській, 109, який працював без дозвільних документів. У кіоску продавали квитки страхування. Раніше рішення про демонтаж ухвалив виконком Львівської міськради. У департаменті містобудування Львівської міськради у середу, 19 червня, розповіли, що підприємці добровільно демонтували МАФ.

«Передувала такому добровільному знесенню роз'яснювальна робота, яку фахівці КП "Адміністративно-технічне управління" щоразу проводять із власниками незаконних тимчасових споруд. Завдяки цьому більшість таких кіосків забирають самі господарі. А це економія не лише часу виконавчим службам, а й грошей, які місто б витратило на демонтаж», – повідомили у департаменті містобудування.

Місце, де працював кіоск (Фото департаменту містобудування ЛМР)

Зазначимо, що у Львівській громаді провели повну інвентаризацію всіх МАФів. За результатами перевірок почергово демонтують кіоски, які працюють без документів.

Додамо, що згідно з аналітичним порталом YouControl, ТОВ «ВТП "Форум"», яке добровільно демонтувало незаконний кіоск, зареєстроване у Львові на Полуботка, 17. За тією ж адресою зареєстроване ТОВ «Артбізнесджоб».

ТОВ «ВТП "Форум"» працює з 1995 року й займається пасажирськими перевезеннями. Бізнес має ліцензії на внутрішні та міжнародні перевезення пасажирів. Директоркою компанії є Алла Цімко. Також вона має 18% у власності бізнесу. Також компанія на майже 53% належить Олегу Цімку, на 18% Вікторії Кобзар і на 12% – Юрію Басишину. Зазначимо, що Олег Цімко у 2017 році подавав декларацію під як кандидат на посаду слідчого у Держбюро розслідувань. Крім цього, чоловік є у реєстрі адвокатів.