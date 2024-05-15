На вул. Петлюри демонтують одразу два кіоски

На вул. Петлюри, а також на Левандівці у Львові демонтують три кіоски, які встановлені без дозвільних документів. Відповідні рішення ухвалив виконавчий комітет Львівської міськради на засіданні у середу, 15 травня.

Йдеться про кіоски на пл. Петлюри, 34 та 36, а також МАФ на вул. Невеликій, 10, що на Левандівці. За рішеннями виконкому підприємиця Марія Балицька має самостійно демонтувати кіоск упродовж 20 днів. Якщо вона цього не зробить, тоді демонтувати самобуд має КП «Адміністративно-технічне управління» впродовж 60 днів.

Аналогічні рішення виконком ухвалив й щодо кіосків на вул. Петлюри, 34 та вул. Петлюри, 36. Вони належать підприємцям Тарасу Звіру і Миколі Когуту відповідно. У рішеннях також вказано, що якщо конструкція кіоску не дозволяє демонтувати його повністю, його можна розділити на частини. Товар із демонтованих МАФів передадуть на зберігання на вул. Зелену, 9.

Після демонтажу МАФів райадміністрації коштом власників має відновити благоустрій на тротуарі.