Голова Бродівського районного суду Львівської області Богдан Петейчук

Голова Бродівського районного суду Львівської області Богдан Петейчук оприлюднив декларацію про доходи за 2023 рік. Про це стало відомо з сайту НАЗК після того, як декларації посадовців знову стали публічними.

Як вказано у декларації, у 2023 році суддя Богдан Петейчук отримав 1,1 млн грн зарплати, його співмешканка Уляна Мартинюк працює у ГУ Нацполіції Львівщини та декларує 454 тис. грн зарплати. У судді, згідно з декларацією, немає жодних заощаджень (грошових активів), а Уляна Мартинюк зберігає 20 тис. євро готівкою.

Голова райсуду є власником квартири у Львові (52 м2), а також орендує квартиру в Бродах (62 м2). У 2023 році Уляна Мартинюк стала власницею земельної ділянки та житлового будинку у Бродах (143 м2), його вартість, згідно з декларацією становить 1,3 млн грн.

Співмешканка судді із 2022 року має у власності авто Peugeot 508 (2011 року випуску), задекларованою вартістю 49 тис. грн. Богдан Петейчук із 2021 року їздить на авто Volkswagen Jetta (2019 року випуску). Суддя у декларації вказує непогашений кредит за купівлю авто.

Раніше ZAXID.NET писав про декларації інших посадовців та народних депутатів за 2022 – 2023 роки.