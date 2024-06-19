Населення Поліцці Дженероза — майже 3,5 тис. людей

81-річний Мартін Скорсезе збирається зняти документальний фільм, у якому він повернеться до маленького містечка, звідки походить його родина. Стрічка розповість про стародавні корабельні аварії у Середземному морі, повідомляє Variety.

Поліцці Дженероза – невелике містечко на острові Сицилія, де народилися його дідусь та бабуся по батьківській лінії, Тереза та Франческо.

Наразі назва фільму невідома, але відомо, що він заснований на дослідженнях археолога та професора Кренфілдського університету в Англії Лізи Бріггс. Завдяки дослідженням Бріггс документальний фільм проаналізує походження різних артефактів, знайдених на місцях кораблетрощ. Скорсезе обіцяє розповісти про вантажі та моряків, які ходили у давні часи Середземним морем.

Радник Сицилії з питань культурної спадщини Франческо Паоло Скарпінато заявив, що влада сприйняла цю ініціативу знаменитого режисера з ентузіазмом.

Документальний фільм зніматимуть на узбережжі Сицилії та навколо нього, зокрема й у місті Трапані, що було стародавньою фінікійською колонією.

Про дату виходу документального фільму відомо небагато, однак деякі джерела повідомляють, що зйомки мають розпочатися влітку.