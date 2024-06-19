Партія «Наш край» була ідейною послідовницею проросійської «Партії регіонів»

У середу, 19 червня, колегія суддів Восьмого апеляційного адміністративного суду ухвалила рішення про заборону діяльності проросійської політичної партії «Наш край» в Україні. Про це повідомили на сайті судової влади України.

Зазначається, що колегія суддів розглянула позов міністерства юстиції України та ухвалила рішення щодо заборони діяльності політичної партії «Наш край».

«Майно, кошти та інші активи партії, її обласних, міських, районних організацій, первинних осередків та інших структурних утворень передано у власність держави», – йдеться у повідомленні.

Політична партія «Наш край» зареєстрована 23 серпня 2011 року під назвою «Блокова партія», у 2014 році її перейменували у «Наш край». Партія «Наш край» просувала російські наративи та є ідейною послідовницею проросійської «Партії регіонів». Як зазначає hromadske, частина політиків від цієї партії перейшли на бік окупантів на Донеччині та Луганщині.

У червні 2022 року Служба безпеки України затримала керівників партії «Наш Край» за хабар від підприємця, якому за 2,5 млн доларів США обіцяли включити до виборчого списку та підтримати у подальшій політичній кар’єрі.

Зазначимо, що в Україні заборонили діяльність низки партій, що просували російські наративи та пропаганду, серед них: «Опозиційний блок», «Соціалісти», «Наші», «Держава», «Блок Володимира Сальдо», Партія справедливості та розвитку, Соціалістична партія України, «Ліва опозиція», Партія Шарія, партія «Опозиційна платформа – За життя».