СБУ затримала керівництво партії «Наш Край» під час отримання першої частини хабаря

У Києві Служба безпеки України затримала керівників проросійської партії «Наш Край» за хабар від підприємця, якому за 2,5 млн доларів США обіцяли включити до виборчого списку та підтримати у подальшій політичній кар’єрі.

Як повідомили в СБУ у четвер, 9 червня, у Києві викрили голову однієї з політичних партій та керівника її територіального осередку при спробі отримати хабар від підприємця за його призначення на керівну посаду районного осередку партії, включення до виборчого списку та подальшу підтримку в політичній кар’єрі.

За даними СБУ, голова та керівник осередку партії вирішили заздалегідь «підготуватися» до наступних парламентських виборів, що мають відбутися у 2023 році, і продати нібито «прохідне» місце у своєму списку. Спершу його мали взяти до партії та призначити керівником районного осередку. Згодом його планували призначити радником керівника ПрАТ «Київводоканал». За свої послуги вони вимагали у підприємця 2,5 млн доларів США.

Гроші мали передати у кілька етапів. Сума першого траншу становила 50 тис. доларів США. Зловмисників затримали під час передачі першої частини хабаря. Невдовзі їм оголосять підозру за ч. 3 ст. 369-2 (хабар) та ч. 4 ст.190 (шахрайство в особливо великих розмірах). Невдовзі їм оберуть запобіжний захід.

Правоохоронці не вказують назви партії, однак із опублікованих фото видно, що йдеться про партію «Наш Край». УП з посилання на власні джерела також повідомляє, що на хабарі затримали керівництво проросійської партії «Наш Край».