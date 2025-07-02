Партія «Наш край» була утворена вихідцями з Партії регіонів

У вівторок, 1 липня, Верховний Суд скасував заборону партії «Наш край», визнавши її діяльність законною. Про це йдеться в заяві партії. Рік тому суд підтримав позов Мін’юсту та заборонив цю партію через її антиукраїнську позицію.

У партії повідомили, що Верховний Суд задовольнив касаційну скаргу та визнав незаконними спроби її заборони. Розгляд апеляційної скарги тривав майже рік.

У своїй заяві «Наш край» запевнив, що сповідує проукраїнську позицію, на початку повномасштабної війни засудив агресивні дії Росії проти України і вже в перший рік війни 66 депутатів місцевих рад від партії та 920 членів партії вступили у ЗСУ.

Водночас партія заявила, що під час війни не планує відновлювати активну політичну діяльність.

«Наявність окремих депутатів, які служать у ЗСУ або займаються волонтерством, у складі партії не є гарантією відсутності колаборантів. Кожна політична сила повинна проходити як публічну, так і юридичну перевірку», – зазначили у русі «Чесно», коментуючи згадану заяву партії «Наш край».

Нагадаємо, у червні 2024 року Восьмий апеляційний адміністративний суд за позовом Мін'юсту заборонив діяльність партії «Наш край». Відповідно до рішення суду, майно, кошти й інші активи партії та її осередків були передані державі.

«Діяльність ПП «Наш край» спрямована, серед іншого, на дестабілізацію суспільно-політичної ситуації в державі, поширення антиукраїнської пропаганди, закликів до повалення конституційного ладу насильницьким шляхом, порушення суверенітету та територіальної цілісності України, які створюють реальні загрози національним інтересам, національній безпеці нашої держави», – йшлося тоді у рішенні суду.

Також суд врахував те, що окремі представники регіональних осередків ПП «Наш край» перейшли на бік ворога, підтримали військову агресію Росії, сприяли країні-агресору та брали участь у проведенні так званого «референдуму про приєднання до РФ» отримали посади в окупаційних адміністраціях.

У червні 2022 року Служба безпеки України затримала керівників партії «Наш Край» на хабарі від підприємця, якому за 2,5 млн доларів обіцяли прохідне місце у виборчому списку до Верховної Ради.

Партія «Наш край» була створена переважно вихідцями з «Партії регіонів». Юридично партія була зареєстрована у 2011 року під назвою «Блокова партія», однак де-факто вона з’явилася 2014 року, коли частина ексрегіоналів створила нову партію, перейменувавши «Блокову партію» на «Наш край».

Станом на 2021 рік партію очолювали три співголови – Олександр Мазурчак, Антон Кіссе та Сергій Шахов.