Із 5 до 25 серпня у Львові фестиваль анімації Linoleum організовує першу анімаційну резиденцію. Проєкт має на меті знайомство підлітків 14-17 років зі стоп-моушн анімацією як видом мистецтва, професією та інструментом опрацювання психологічних травм війни.

Своєрідний «творчий табір» спрямує учасників на подолання глибинних психологічних травм війни шляхом творення культурно-мистецького продукту. Важливою частиною програми є арттерапія, що сприяє психологічному відновленню підлітків через вираження своїх почуттів та спільну творчу діяльність.

Психологічний супровід підліткам впродовж усього процесу надаватиме Анастасія Баратинська, викладачка в Sapienza Universita di Roma (Рим, Італія), практична психологиня, спеціалістка з проведення тренінгів у БФ «За майбутнє України» та міжнародній організації Street Child.

«Кіномистецтво – це дуже потужний інструмент арттерапії, який допомагає стабілізувати психоемоційний стан та підтримувати психологічний баланс підлітків та дорослих в умовах війни», – вважає Анастасія Баратинська.

Попередньо учасникам важливо до 14 липня заповнити анкету та виконати мистецьке завдання за посиланням. Далі підлітків розподіляють на дві команди (по 7 людей) за темами «В якому світі я хочу жити?» та «Що надає мені сили?». Вони пройдуть всі етапи створення фільму разом з психологом та професійними стоп-моушн аніматорами. Підлітків також чекають лекції на тему режисури, сценаристики та звукорежисури.

Ментором першої команди виступить Леонід Тивонюк, аніматор, голова правління громадської організації «Імаго», член «Української Анімаційної Асоціації». Керувати другою командою буде Роман Дзвонковський, відомий режисер анімації.

«Підлітки матимуть унікальну можливість зануритися у світ анімації під час нашої резиденції. Вони братимуть участь у захопливому процесі, де зможуть створювати разом в команді першу анімаційну роботу, вивчать техніки stop motion анімації, які не включені в стандартну шкільну програму. Крім того, вони працюватимуть з професійними аніматорами, що надасть їм цінний практичний досвід та можливість відчути себе частиною творчої спільноти. Це не тільки розвине їхні художні навички, але й допоможе розкрити їхній творчий потенціал повною мірою», – розповідає Роман Дзвонковський.

«В анімаційній резиденції на дітей чекає неймовірна подорож у світ, який дозволить їм навчитись оживляти героїв та персонажів історій. Учасники пройдуть шлях від написання спільного сценарію до безпосередньо самої презентації спільно створеного фільму. Підлітки створюватимуть персонажів із декорацій та познайомляться із деякими принципами анімації на практиці. Дізнаються основи роботи знімання анімації за допомогою програми Dragonframe, та камери. Чекаємо всіх на анімаційній резиденції, бо це неймовірно захопливий процес одночасно складний, творчий та надихаючий!», – додає Леонід Тивонюк.