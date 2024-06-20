У Польщі автобус Варшава-Львів потрапив в аварію

У Люблінському воєводстві автобус MAN, який їхав за маршрутом Варшава-Львів, з'їхав у кювет і перекинувся. У транспорті перебували 58 пасажирів – це громадяни України та два колумбійці. Наразі відомо про 14 постраждалих в аварії, серед них двоє дітей. Поліція Любліна у четвер, 20 червня, повідомляє, що дорога між містами П'яски й Красностав була тимчасово заблокована, місці працюють рятувальники.

За інформацією поліції, автобус їхав з Києва в бік Варшави. З невідомих причин він з'їхав у придорожню канаву та врізався в водопропускну трубу. Польські рятувальники зазначають, що ДТП сталася о 6:30 ранку.

Фото поліції Любліна

За кермом польського автобуса MAN був громадянин Польщі. Сайт RMF24 зазначає, що водій був тверезим. Загрози життю постраждалих немає.

Аварія трапилась у поблизу села Закренце, що в гміні Красностав.

Сайт Dziennik wschodni опублікував фото з місця аварії, на яких видно рекламу перевізника на автобусі. Транспорт належить українському перевізнику Pavluks-trans, який працює в Україні та на території ЄС. Власником компанії є бізнесмен з Тернопільщини Віталій Павлюк, який з 2005 року займається пасажирськими перевезеннями.