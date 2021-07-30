Микола Власюк працював Західному регіональному управлінні Державної прикордонної служби України.

Оксана Єстеферова звільнилася з посади директорки ЛКП «Львівавтодор». Новим керівником комунального підприємства призначили Миколу Власюка.

У п’ятницю, 30 липня, у прес-службі Львівської міської ради повідомили, що сьогодні колективу «Львівавтодору» представили керівника – 48-річного Миколу Власюка.

«Велика подяка Оксані Єстеферовій за роботу для громади міста. Бажаємо новому керівнику Миколі Власюку успішно реалізувати усі ці важливі для міста проекти, якими займається комунальне підприємство «Львівавтодор». У Миколи Васильовича чималий управлінський досвід, тому з допомогою колективу, переконаний, його робота для Львова буде успішною та корисною», – сказав директор департаменту житлового господарства та інфраструктури Олександр Одинець.

Микола Власюк працював операційним директором ритейлової компанії ТзОВ «Альянс Маркет», яка забезпечує продукцією мережу супермаркетів «Арсен», а також у Західному регіональному управлінні Державної прикордонної служби України. На місцевих виборах у 2020 році Микола Власюк балотувався до Львівської міської ради від «Самопомочі», втім не пройшов.

Зазначимо, що ЛКП «Львівавтодор» займається головними ремонтами вулиць у Львові. Оксана Єстеферова почала працювати в комунальному підприємстві з грудня 2018 року, спершу заступницею директора з економічних питань, а з січня 2019 року – в. о. директора. У січні 2020 року її офіційно призначили керівницею ЛКП «Львівавтодор».