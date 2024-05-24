Затриманим обирають запобіжні заходи, а особи їх можливих спільників встановлюють

На Закарпатті поліція провела обшуки у організаторів схеми незаконного переправлення військовозобов’яззаних через кордон. У переправників вилучили 4 гумові човни, 7 елітних автомобілів, 12 мобільних телефонів та гроші.

Як повідомили у поліції 24 травня, закарпатці налагодили канали переправлення ухилянтів у Тячівському та Берегівському районах. Чоловіків переправляли через кордон суходолом та річкою за допомогою човнів.

Щоб зібрати докази, правоохоронці провели 6 обшуків у Берегівському, Тячівському та Хустському районах.

«У зловмисників виявили та вилучили 4 гумові човни та весла до них, бінокль, 7 елітних автомобілів, 12 мобільних телефонів та гроші в іноземній валюті, імовірно здобуті злочинним шляхом», – інформують у поліції.

У справі триває досудове розслідування, яке проводить Спеціалізована прокуратура у сфері оборони західного регіону. Затриманим обирають запобіжні заходи, а особи їх можливих спільників встановлюють.