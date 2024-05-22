Переправника затримали в Ужгороді з 18 тис. доларів від ухилянтів з Івано-Франківська і Києва

В Ужгороді затримали 48-річного жителя Львівщини, який організував на території Закарпатської області канал переправлення військовозобов’язаних чоловіків через кордон. За 18 тис. доларів він намагався переправити в ЄС двох мешканців Київської та Івано-Франківської областей. Затриманому загрожує до 9 років ув’язнення.

Як повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби 22 травня, житель Львівщини, який добре орієнтувався на Закарпатті, разом з помічниками шукав охочих незаконно перетнути кордон через спільних знайомих або у соцмережах. Переправники підвозили ухилянтів та супроводжували їх до кордону.

«Цього разу перетин кордону планувався у районі міста Хуст, на українсько-румунській ділянці. Чоловікам наказали доїхати громадським транспортом до Ужгорода, звідки їх мали довезти до кордону автомобілем пособника. Організатора протиправної схеми затримали в Ужгороді. При ньому також знайшли гроші за оборудку у розмірі 18000 доларів США. За цю суму чоловік мав доправити до кордону двох жителів Київської та Івано-Франківської областей», – розповіли у ДПСУ.

В цей час прикордонники виявили на околиці села Чертеш Хустського району Volkswagen, водій якого, дізнавшись про затримання організатора, висадив ухилянтів посеред дороги. Аби сховати автомобіль, чоловік зіштовхнув його у кювет, а сам втік і наразі переховується від правоохоронців.

Жителю Львівщини готують підозру за незаконне переправлення осіб через державний кордон України, вчинене організованою групою або з корисливих мотивів. Санкція статті передбачає від 7 до 9 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.