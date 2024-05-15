Двоє жителів Донеччини заплатили за незаконний перетин кордону 10,5 тис. доларів

Працівники оперативно-розшукового підрозділу Чопського прикордонного загону разом з прикордонною поліцією Словацької Республіки ліквідували канал незаконного переправлення ухилянтів. Схему організував українець, який зараз живе у Словаччині, а допомагав йому в цьому словак, який зустрічав чоловіків на Закарпатті.

Як повідомили у Західному регіональному управлінні ДПСУ 15 травня, біля села Гута Ужгородського району прикордонники з поліцією затримали двох жителів Донеччини, які лісом пробиралися до Словаччини. Вони орієнтувалися за онлайн-картами та йшли за маршрутом, який їм вказав організатор переправлення.

«У цей же час перед пунктом “Малий Березний” було затримано пособника правопорушення – громадянина Словаччини, який мав перевезти через кордон та передати організаторові гроші за оборудку. Донеччанам вона вартувала 10,5 тис. доларів», – розповіли у Держприкордонслужбі.

Словака затримали і вилучили в нього 10,5 тис. доларів, мобільний телефон та автомобіль. Організатору схеми, який живе у Словаччині, заочно повідомлять про підозру у незаконному переправленні осіб через державний кордон України, вчинене організованою групою або з корисливих мотивів. Санкція статті передбачає від 7 до 9 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.