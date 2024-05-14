Своїх клієнтів переправник перевіряв пристроєм для виявлення «жучків»

Поліція разом з СБУ та прикордонниками ліквідували на Закарпатті канал переправлення ухилянтів через кордон. Організатора – 26-річного мешканця Хуста – затримали під час переправи групи з шести військовозобовʼязаних чоловіків. Йому загрожує до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Як повідомили у поліції Закарпатської області 14 травня, затриманий щомісяця переправляв через кордон близько 20 осіб, з кожного ухилянта брав по 10 тис. доларів.

«Фігурант ретельно перевіряв своїх потенційних клієнтів, зокрема використовуючи спеціальне технічне обладнання для виявлення прихованих приладів для прослуховування, і тільки після цього погоджувався на співпрацю. Правоохоронці встановили орієнтовний час та місце чергової переправи групи з шести військовозобовʼязаних. У результаті, підозрюваного було затримано під час зустрічі з клієнтами та отримання від них оплати», – інформують у поліції.

З місця події слідчі вилучили 30 тисяч доларів, банківські картки, два мобільні телефони, технічний прилад для прослуховування та Mazda 3. Хустянина помістили до ізолятора тимчасового тримання. За незаконне переправлення осіб через державний кордон, вчинене з корисливих мотивів йому загрожує до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна.