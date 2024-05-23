В’ячеслав Приймак зобов’язався надати допомогу Збройним силам України і купити їм ударний дрон

Тячівський районний суд визнав винним місцевого мешканця В’ячеслава Приймака у незаконному переправленні осіб через державний кордон України, вчиненому організованою групою або з корисливих мотивів і призначив йому 3 роки умовного терміну. Сталося це після укладення угоди між прокурором та обвинуваченим, за якою останній визнав свою вину, пообіцяв купити ударний дрон для ЗСУ та співпрацювати з правоохоронцями.

Як йдеться у вироку суду, винесеному 16 квітня, у травні 2023 року В’ячеслава Приймака затримали поблизу українсько-угорського кордону за кермом Škoda Fabia під час спроби переправити в ЄС трьох ухилянтів. Під час судового засідання у жовтні 2023 року обвинувачений уклав угоду з прокурором, за якою повністю визнав свою вину і пообіцяв співпрацювати зі слідством. Також В’ячеслав Приймак зобов’язався надати допомогу Збройним силам України і купити їм ударний дрон.

Вивчивши всі матеріали справи, суддя Микола Бряник визнав В’ячеслава Приймака винним у незаконному переправленні осіб через державний кордон України, вчиненому організованою групою або з корисливих мотивів і призначив йому 5 років ув’язнення з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років. Реальний термін покарання суд замінив на 3 роки умовного.