Самбірський міськрайонний суд Львівської області виніс вирок учаснику бойових дій та інваліду війни Віктору Х., який випадково підірвав бойову гранату вдома. Унаслідок вибуху ніхто не постраждав. Суд призначив ексвійськовому три роки тюрми, але звільнив від відбування покарання з іспитовим терміном.

Як вказано у вироку, який оприлюднили у судовому реєстрі у серпні 2024 року, пенсіонер Віктор Х., який є учасником бойових дій та інвалідом війни ІІІ групи, у грудні 2022 року, перебуваючи у зоні бойових дій на Харківщині, знайшов наступальну ручну гранату «РГН» та вибухову речовину, корпус осколочної наступальної ручної гранати «РГД-5». Він привласнив боєприпаси та після звільнення із ЗСУ зберігав за місцем свого проживання.

Наприкінці червня 2024 року Віктор Х. випадково зірвав запобіжне кільце з бойової гранати «РГН». Ексвійськовий кинув гранату у кімнату, щоб уникнути травмування. З кімнати вибіг його співмешканець, тому обоє чоловіків уникнули наслідків вибуху та не постраждали.

На місце виїздили правоохоронці, які порушили щодо Віктора Х. кримінальну справу за ч.1 ст.263 ККУ (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). Обвинувачений уклав угоду про визнання винуватості з прокурором, яку затвердив суд. Суддя Ігор Пташинський визнав Віктора Х. винним у кримінальному правопорушенні, призначивши три роки тюрми, але звільнивши від відбування покарання з річним іспитовим терміном. Вирок ще можна оскаржити.