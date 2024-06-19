На Львівщині правоохоронці затримали військового за незаконне зберігання боєприпасів та погрози працівникам поліції. Під час спілкування із поліцією обвинувачений кинув на землю гранату. Вона не вибухнула, бо він не висмикнув запобіжну чеку.

Як вказано у матеріалах справи, які оприлюднені у судовому реєстрі, випадок трапився наприкінці травня 2024 року у одному із сіл неподалік Бродів. Поліцейські перебували за місцем проживання військового, який незаконно зберігав ручну осколкову гранату, за попередніми даними М50П3. При спілкуванні з поліцією чоловік кинув на землю гранату. Вона не вибухнула, бо він не висмикнув запобіжну чеку.

У матеріалах не вказано обставини цього випадку. Проте щодо військового порушили кримінальну справу через погрози працівникам поліції та незаконне зберігання боєприпасів.

Підозрюваного затримали, суд обрав йому запобіжний захід – тримання під вартою з можливістю вийти із СІЗО під 90 тис. грн застави. Досудове розслідування у цій справі триває.