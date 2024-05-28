Сколівський районний суд Львівщини визнав розшукуваного ТЦК чоловіка винним у непокорі поліцейським. Чоловік не реагував на пропозицію проїхати у відділ поліцію, через що йому призначили 136 грн штрафу.

Як вказано у постанові, яку оприлюднили у судовому реєстрі, 10 квітня 2024 року працівники поліції підійшли до Ростислава Лазора у Сколе та з’ясували, що він перебуває у базі розшуку районним ТЦК та СП. Чоловік не реагував на вимогу поліцейських проїхати у відділ поліції, чим вчинив непокору.

Щодо чоловіка склали протокол про адмінправопорушення за ст. 185 КУпАП (злісна непокора законному розпорядженню або вимозі поліцейського). На розгляд справи у суді Ростислав Лазор не прийшов. Справу розглянув суддя Андрій Брона, який дослідив усі матеріали та оштрафував чоловіка на 136 грн, зобов’язавши сплатити 605 грн судового збору. Постанову ще можна оскаржити.

Нагадаємо, що нещодавно у місті Турка на Львівщині чоловік побив поліцейського, який хотів перевірити його документи. Нападника затримали і він заявив, що зробив це через страх вручення повістки. Щодо нього порушили кримінальну справу.