Затриманим загрожує до 12 років позбавлення волі

У Харкові співробітники Служби безпеки України затримали шістьох колишніх посадовців проектних інститутів України, які працювали на підсанкційний російський «Росатом». За даними слідчих, затримані намагалися інтегрувати Запорізьку атомну електростанцію до енергетичної системи Росії. Про це у понеділок, 8 квітня, повідомили у прес-службі СБУ.

Слідчі встановили, керівник проектної організації у Харкові налагодив контакт з окупантами через свого родича – власника російської компанії, яка працює на «Росатом». До співпраці харків’янин залучив ще п’ятьох місцевих науковців у галузі атомної енергетики.

На замовлення російської корпорації затримані розробляли науково-дослідну та проектну документацію для модернізації російських атомних станцій. Насамперед мова йде про Курську, Ростовську, Нововоронезьку та Балаковську АЕС. Також затримані мали допомогти «Росатому» повністю інтегрувати захоплену Запорізьку атомну електростанцію до енергетичної системи Росії. У СБУ зазначають, що фігуранти виконували замовлення окупантів навіть перебуваючи в умовах постійних ракетно-дронових ударів росіян по обласному центру.

«Однак Служба безпеки завчасно викрила ворожих пособників, покроково задокументувала їхні злочинні дії і затримала на етапі підготовки проектної документації для агресора. Тим самим українська спецслужба зірвала спроби “Росатома” отримати доступ до стратегічно важливих українських технологій», – йдеться у повідомленні.

За співпрацю росіяни платили українцям криптовалютою. Гроші надходили на криптогаманці підставних людей, які потім передавали проектантам готівку.

Під час обшуків на робочих місцях та у помешканнях затриманих слідчі вилучили документи, комп’ютери та мобільні телефони, які вони використовували для співпраці з країною-терористом.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили всім шістьом затриманим про підозру за ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору). Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми.