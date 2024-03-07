Зрадникам загрожує до 12 років ув'язнення

Співробітники Служби безпеки України викрили двох екс-посадовців однієї з філій державної компанії «Харківгаз», які після захоплення Чугуївської громади підтримали окупантів. Про це у четвер, 7 березня, повідомили у прес-службі СБУ.

Слідчі встановили, за підтримку повномасштабного вторгнення одного із чоловіків росіяни призначили керівником окупаційної газової служби, а його спільника – головним інженером псевдоустанови. Одразу після призначення вони передали окупантам карти газових мереж області.

«Цю інформацію агресор використовував для підготовки масованих обстрілів регіону. Також окупанти враховували картографічні відомості для облаштування інженерних загороджень та мінних полів, спрямованих на стримування контрнаступальних операцій ЗСУ», – йдеться у повідомленні.

Крім того, чоловіки відновили роботу газорозподільної станції у захопленому на той час Чугуївському районі. Викрадений газ використовували для потреб окупантів – ним обігрівали пункти тимчасового базування російських військ та місцеву окупаційну адміністрацію.

Після звільнення громади обидва чоловіки переховувались у Вовчанську, а згодом в орендованій квартирі у Харкові. Втім, співробітники СБУ встановили їх місцеперебування та затримали.

Слідчі оголосили затриманим про підозри у пособництві державі-агресору, вчиненому в умовах воєнного стану. Наразі вони під вартою. Їм загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.