Чоловік залишив валізу із тілом мертвої жінки на території гідропарку «Сопільче»

Тернопільські поліцейські розшукали чоловіка, який викинув валізу з трупом своєї матері у місцевий парк. Уродженець Росії разом із мамою орендували квартиру в Тернополі, 84-річна жінка хворіла та напередодні померла. Чоловік заявив, що злякався, поклав її тіло у валізу та вивіз у парк. Після цього втік з Тернополя, його затримали в Одесі.

Як повідомила поліція у неділю, 18 лютого, вони розшукали чоловіка, який залишив валізу із тілом мертвої жінки на території гідропарку «Сопільче». Він виявився уродженцем Росії, а мертва жінка була його мамою.

Як з’ясували поліцейські, чоловік разом із 84-річною матір’ю проживав в різних містах України, протягом останніх семи років вони орендували квартиру в Тернополі. Зі слів затриманого, жінка тривалий час хворіла та напередодні померла. Він злякався, помістив її тіло у валізу та вивіз у парк. Після цього втік з Тернополя.

За результатами проведеного розтину встановили, що 84-річна жінка померла природною смертю від легенево-серцевої недостатності.

Поліцейські надають правову кваліфікацію діям чоловіка, кримінальну справу можуть перекваліфікувати зі ст. 115 (умисне вбивство) на ст. 297 (наруга над могилою, іншим місцем поховання або над тілом померлого) Кримінального кодексу України.