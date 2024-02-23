Чоловіка затримали, йому загрожує від 7 до 15 років ув’язнення

У четвер, 22 лютого в Івано-Франківську сталося вбивство. 37-річний місцевий мешканець задушив свою 64-річну сусідку. Чоловіка затримали, йому загрожує від 7 до 15 років ув’язнення.

Як повідомили у поліції Івано-Франківської області 23 лютого, конфлікт між сусідами виник під час застілля.

«Упродовж дня 64-річна жінка у власній квартирі розпивала спиртні напої з 37-річним чоловіком, який також мешкає по сусідству. Під час застілля в них виник конфлікт, під час якого чоловік задушив руками потерпілу. З помешкання поліцейські вилучити речові докази. Їх направили на проведення експертиз», – інформують у поліції.

Правоохоронці затримали чоловіка, йому повідомлять про підозру за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство). Санкція статті передбачає від 7 до 15 років ув’язнення.