На дорозі Броди – Радехів у ДТП загинув водій ВАЗу

Бродівський районний суд Львівщини визнав винним у вчиненні смертельної ДТП водія маршрутки, який зіткнувся з легковим авто. Винуватця ДТП звільнили від тюремного ув’язнення з трирічним іспитовим терміном.

Як вказано у вироку суду за 24 березня 2023 року, аварія трапилась ще на початку грудня 2018 року на трасі Броди – Радехів поблизу села Станіславчик. Водій маршрутки БАЗ-А079 «Еталон», яка курсувала за маршрутом «Броди – Червоноград», порушив ПДР та спричинив ДТП. У матеріалах справи вказано, що водій не дотримався безпечної дистанції до гужової підводи, що їхала у попутному напрямку, виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з автомобілем ВАЗ. Від отриманих травм 30-річний водій легковика загинув.

У момент ДТП у маршрутці перебували 25 пасажирів, п’ятеро з них звертались за медичною допомогою.

У суді водій маршрутки заявив, що гужова підвода їхала трасою без світловідбиваючих елементів, коли водій побачив її, то загальмував, але його занесло на зустрічну смугу, де трапилась ДТП. Також водій маршрутки заявив, що водій легковика їхав з перевищенням швидкості.

У суді родичі загиблого водія заявили, що винуватець ДТП відшкодував їм завдану шкоду та вони не мають до нього претензій.

Справу розглядала суддя Анна Бунда, яка визнала водія маршрутки винним у вчиненні смертельної ДТП та призначила покарання у вигляді п’яти років тюрми без позбавлення водійських прав. Суддя звільнила водія від відбування покарання з іспитовим терміном у три роки.