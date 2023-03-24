Іван Лиховид є артистом оркестру Львівської опери

Артиста оркестру Львівської опери, 33-річного Івана Лиховида зупинили патрульні із підробленим посвідченням водія, справу передали у суд, який оштрафував чоловіка на 850 грн.

Як вказано у вироку Галицького районного суду Львова, 12 лютого 2023 року Іван Лиховид керував автомобілем Ford Focus на вул. Богдана Хмельницького, 16, не надав дорогу водію авто Škoda Superb, унаслідок чого відбулась ДТП. На місце ДТП приїхали патрульні поліцейські, які під час перевірки документів виявили у Івана Лиховида підроблене посвідчення водія.

У матеріалах справи вказано, що обвинувачений у присутності захисника не оспорював встановлені обставини і був згоден з розглядом обвинувального акта за його відсутності за правилами спрощеного провадження.

У вироку суду вказано, що водій Ford Focus є уродженцем Сум та працює артистом оркестру Львівського національного академічного театру опери та балету імені Соломії Крушельницької.

Справу розглядала суддя Людмила Мироненко, вона визнала Івана Лиховида винним у кримінальному правопорушенні, передбаченому ч.4 ст.358 ККУ (Використання завідомо підробленого документа) та оштрафувала на 850 грн. На вирок ще може бути подана апеляція.