Контролери, які працюватимуть на маршрутах, не штрафуватимуть, а здійснюватимуть виключно просвітницьку діяльність

З понеділка, 5 червня, на трьох автобусних маршрутах у Львові запрацює безготівкова оплата поїзду. Тестуватимуть її на комунальних автобусах №1А, 3А та №10. Відтак пасажири зможуть оплати за проїзд банківською картою з чіпом чи телефоном з NFC. Також залишиться оплата готівкою у водія, однак пасажирам видаватимуть квиток. Тестуватимуть систему попередньо до 30 червня. Після цього практику застосовуватимуть й на інших маршрутах. Про це повідомили у Львівській міській раді.



Усі транспортні засоби, які працюватимуть під час тестування, обладнані елементами АСОП: валідаторами та принтерами для друку разового квитка у водія.

На етапі тестування тариф за проїзд залишається незмінним – 15 грн при всіх способах оплати.

Щоб безготівково оплатити за проїзд потрібно:

Прикласти банківську картку з чіпом чи пристрій з підтримкою ApplePay\GooglePay до нижньої частини валідатора. Зачекати одинарного звукового сигналу та зеленої відмітки на валідаторі. Пройти у салон транспортного засобу.

Оплати проїзд готівкою у водія зможна буде виключно під час зупинки транспортного засобу. Для цього потрібно:

Зайти через передні двері транспортного засобу, попередньо підготувавши готівку без решти для сплати за проїзд. Передати водію кошти для оплати за проїзд, вказавши, за скількох пасажирів здійснюється оплата. Отримати у водія разовий паперовий квиток. Пройти у салон транспортного засобу.

Зазначимо, що валідувати паперовий квиток не потрібно. Він може бути на одного чи кількох пасажирів.

Також, нагадаємо, що усі власники пільгових «ЛеоКарт» обов’язково мають здійснити валідацію проїзду, зайшовши у транспортний засіб. Пільгова картка, що не була завалідована при вході, не дає права на безоплатний проїзд, за це передбачений штраф.

Для валідування потрібно:

Завчасно підготувати картку «ЛеоКарт» до входу у транспортний засіб. Зайшовши у транспортний засіб – здійснити валідацію проїзду. Зачекати одинарного звукового сигналу та зеленої відмітки. Пройти у салон транспортного засобу.

Впродовж усього тестового періоду безготівкової оплати проїзду на лінії маршрутів 1А, 3А та 10 працюватиме контроль ЛКП «Львівавтодор». Контролери не штрафуватимуть, а здійснюватимуть виключно просвітницьку діяльність.

«Якщо ви придбали квиток у водія, будль ласка, пред’явіть цей квиток контролю. Також, якщо ви завалідували “ЛеоКарт” на валідаторі, також потрібно пред’явити його для зчитування ручним терміналом. Якщо ви завалідувалися банківською картою або через смартфон, потрібно пред’явити ваш пристрій або карту для контролю», – пояснив контролер Юрій Дякун.

Контролер матиме спеціальний пристрій, ним він зчитуватиме банківську картку і таким чином бачитиме, чи авторизувався пасажир в салоні того чи іншого автобуса.